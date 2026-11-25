La Conselleria de Sanidad ha detectado 97 casos de violencia de género en la provincia de Castellón entre enero y octubre de este año mediante el programa de cribado que se realiza en los centros de salud. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, se han identificado 1.062 casos, de los que 431 corresponden a Alicante y 534 a Valencia.

Los datos se han dado a conocer durante la jornada 'Prevención y Atención a la Violencia sobre las mujeres en la Comunitat Valenciana', organizada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El programa consiste en un cuestionario dirigido a mujeres mayores de 14 años que aceptan participar y permite detectar posibles situaciones de violencia de forma precoz, sin esperar a que sean ellas quienes las comuniquen.

Además, hasta octubre se han elaborado 5.958 informes médicos por presunta violencia de género en la Comunitat Valenciana. De ellos, 467 proceden del programa de cribado en atención primaria y 5.491 de informes médicos de presunta violencia. Sanidad destaca el papel de los centros de salud, las consultas hospitalarias y los servicios de urgencias en la detección y atención de estas situaciones.