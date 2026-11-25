Las instituciones de Castellón han conmemorado este miércoles el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con actos de homenaje a las víctimas y llamamientos a reforzar la prevención y la lucha contra el machismo. En el acto de la Subdelegación del Gobierno, su titular, Antonia García Valls, ha recordado que 47 mujeres han sido asesinadas en España en lo que va de 2026.

En la provincia de Castellón, dos mujeres y una niña perdieron la vida en dos episodios de violencia de género y vicaria ocurridos en Xilxes y Benicàssim. García Valls ha defendido la necesidad de «intensificar esfuerzos para combatir el machismo y condenar todas las actitudes que consienten y reproducen las violencias machistas». Durante el acto se han leído los nombres de las víctimas y se ha guardado un minuto de silencio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Castellón ha centrado parte de sus actuaciones en la prevención y la educación en igualdad entre los más jóvenes. La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha explicado que los talleres municipales han llegado ya a 40 centros educativos y a 3.880 alumnos de entre 10 y 18 años. El objetivo es ampliar el programa al conjunto de colegios e institutos de la ciudad. «Hemos entrado en 40 centros, queremos llegar a todos y cada uno de los centros educativos de la ciudad de Castellón. Hemos llegado a 3.880 alumnos», ha señalado Carrasco.

Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón, en el acto central por el 25N | Ayuntamiento de Castellón

La alcaldesa también ha destacado que la Policía Local tiene actualmente a 279 víctimas protegidas a través del sistema VioGén y ha practicado 108 detenciones en lo que va de año por violencia de género y violencia doméstica, principalmente por violencia machista. Además, ha recordado la existencia del protocolo cero, que permite activar medidas de protección sin necesidad de una denuncia previa cuando así lo consideran las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La Diputación de Castellón también ha celebrado el 25N con la lectura de un manifiesto institucional en la plaza de Las Aulas, impulsado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. La presidenta provincial, Marta Barrachina, ha defendido que «la violencia contra las mujeres constituye una grave vulneración de los derechos humanos y una manifestación de la desigualdad que persiste en nuestra sociedad».

Castellón recuerda a las víctimas de violencia machista en el 25N y reclama más prevención y educación en igualdad | dipcas

El manifiesto reclama reforzar la coordinación entre administraciones, fuerzas de seguridad y servicios sociales, sanitarios, educativos y judiciales, además de impulsar medidas de prevención y atención a las víctimas. También pone el foco en nuevas formas de violencia, como el acoso y el control a través de las tecnologías digitales, las redes sociales y los dispositivos electrónicos. Entre las actividades organizadas por las instituciones con motivo del 25N figura también una mesa redonda sobre adolescentes y jóvenes frente a la violencia de género, prevista en la Subdelegación del Gobierno.