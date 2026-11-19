La Fiscalía solicita un total de 18 años de prisión para el conductor del vehículo que en diciembre de 2022 atropelló mortalmente a tres peatones en la avenida de l’Alcora de Castellón de la Plana, al reclamar seis años de cárcel por cada uno de los tres delitos de homicidio imprudente que le atribuye.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de tres delitos de homicidio imprudente y un delito de conducción temeraria, en concurso de normas con un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Según el escrito, el acusado se puso al volante sobre las 17.57 horas del 2 de diciembre de 2022 tras haber ingerido “bebidas alcohólicas que mermaban sus facultades psicofísicas para la adecuada y segura conducción”.

La Fiscalía sostiene que circulaba a unos 77 km/h en una vía limitada a 30 km/h y que realizó “maniobras en eses y zigzag” para adelantar a otros vehículos; al encontrarse con un turismo que redujo la velocidad, el acusado, según el relato del Ministerio Público, dio un volantazo a la derecha, perdió el control del vehículo e invadió la acera.

El coche recorrió 32 metros por la acera y arrolló a tres peatones que fallecieron a consecuencia del siniestro.

Las pruebas de alcoholemia practicadas al conductor dieron resultados de 0,41 y 0,36 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, en las dos mediciones realizadas a las 18.04 y las 18.22 horas, respectivamente.

Además de los 18 años de prisión, el Ministerio Público solicita la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante nueve meses, así como la pérdida de vigencia del permiso de conducir.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama indemnizaciones pendientes para familiares de dos de las víctimas y para el propietario de una mercería cuya fachada resultó dañada en el accidente. La compañía aseguradora figura en el procedimiento como responsable civil directa.

El juicio está señalado para los días 9 y 11 de diciembre de 2026, a las 10.00 horas, ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón.