Peñíscola ha reforzado la protección de sus dunas de la Playa Norte con la plantación de 3.500 ejemplares de vegetación autóctona. La actuación se desarrolló los días 19, 20 y 21 de noviembre y contó con la participación de 87 personas voluntarias, que plantaron tres especies propias del litoral mediterráneo para ayudar a fijar la arena y recuperar la barrera natural de la costa frente a los temporales.

La iniciativa, impulsada por la Fundación Global Nature y el proyecto Mares Circulares de Coca-Cola, completa los trabajos realizados este verano con la instalación de bardizas de mimbre en una superficie de 1.300 metros cuadrados de dunas. Estas estructuras retienen la arena transportada por el viento, mientras que las raíces de las plantas contribuyen a mantenerla y consolidar el sistema dunar. Las especies elegidas han sido Ammophila arenaria, Elymus farctus y Pancratium maritimum.

La actuación forma parte de un proyecto más amplio de restauración de ecosistemas costeros en el litoral valenciano, que incluye intervenciones en la Marjal dels Moros de Sagunto, Alcossebre, Calpe y Torreblanca. El objetivo es recuperar los hábitats naturales, mejorar la conservación de la biodiversidad y reforzar la protección de la costa frente a los efectos de los temporales.

Sobre Fundación Global Nature

Fundación Global Nature es una entidad privada de ámbito nacional, constituida en 1993, dedicada a la conservación de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas. Con presencia en cinco comunidades autónomas y un equipo de 60 personas, es una de las entidades técnicas de referencia en España en restauración de humedales y ecosistemas costeros mediterráneos. Trabaja alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030.

Sobre Mares Circulares

Desde su lanzamiento en 2018, Mares Circulares ha consolidado un recorrido que integra conocimiento, actuación y corresponsabilidad ciudadana: 61.670 voluntarios han participado en 939 actuaciones en playas y 134 intervenciones en espacios naturales, retirando 3.025 toneladas de residuos. En estos ocho años ha premiado a 19 estudios científicos y 11 start-ups. Mares Circulares es una iniciativa impulsada por Coca-Cola en España y Portugal, nacida en 2018, que cuenta con la colaboración de las asociaciones Chelonia, la Asociación Vertidos Cero, la Fundación Ecomar, la Liga para a Proteção da Natureza (LPN) y la Fundación Aula del Mar Mediterráneo, además de con la Fundación Global Nature, así como del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).