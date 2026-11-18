La Diputación de Castellón y el Teléfono de la Esperanza han presentado la jornada ‘Cómo acompañar en el duelo’, una iniciativa que busca ofrecer herramientas para comprender el proceso de pérdida, mejorar la escucha y aprender a acompañar a las personas que atraviesan una situación de sufrimiento tras un suicidio.

El encuentro se celebrará el próximo 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Supervivientes a la Pérdida por Suicidio, y llevará por lema ‘Cambiar la narrativa’. La actividad tendrá lugar en el Edificio Menador de Castellón, de 9.00 a 14.10 horas.

La jornada pretende proporcionar recursos para entender mejor las emociones que aparecen ante una pérdida, conocer las particularidades del duelo por suicidio y poner en valor la importancia del apoyo profesional y las redes de acompañamiento.

La diputada provincial de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha destacado que la formación está especialmente dirigida a profesionales de los ámbitos social, sanitario y educativo, así como a cuerpos de seguridad, servicios de emergencias y voluntariado.

En este sentido, Torlà ha subrayado que «acompañar bien no basta con tener buena voluntad, también necesitamos conocimientos, sensibilidad y herramientas adecuadas».

El programa combinará ponencias, dinámicas participativas, ejercicios de reflexión y espacios de coloquio para abordar el duelo desde la escucha, la presencia y el respeto. El objetivo es crear un entorno de confianza en el que compartir conocimientos y mejorar la atención a quienes han perdido a un ser querido por suicidio.

La diputada también ha puesto en valor el trabajo de escucha y apoyo emocional que desarrolla el Teléfono de la Esperanza, así como la labor de acompañamiento de la Asociación Atrapasueños a las personas supervivientes de una pérdida por suicidio.

«Su labor nos recuerda que detrás de cada situación de sufrimiento hay una persona, una familia y una historia que merece ser escuchada y atendida con respeto», ha señalado Torlà.

La participación en la jornada será gratuita, aunque será necesario realizar una inscripción previa. Las plazas estarán disponibles hasta completar el aforo del Edificio Menador.