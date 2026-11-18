El estadio SkyFi Castalia rendirá homenaje a Jesús de Miguel este sábado, con motivo del encuentro que enfrentará al CD Castellón y al CD Eldense, a partir de las 18:30 horas, en el que se guardará un minuto de silencio por su fallecimiento.

Los jugadores de ambos equipos y el equipo arbitral saltarán al terreno de juego con camisetas conmemorativas en recuerdo de Jesús de Miguel. Además, se depositará un ramo de flores y, posteriormente, se guardará un minuto de silencio con los futbolistas situados en el centro del campo, según informó el CD Castellón a EFE.

Asimismo, como ya ocurrió semanas atrás, el juego se detendrá en el minuto 9 para proyectar un vídeo homenaje de LaLiga en el videomarcador del estadio.

El club albinegro también ha anunciado que no sonará el tradicional «Pam Pam Orellut» ni el himno del CD Castellón durante la salida de los jugadores al terreno de juego, que se realizará directamente para dar paso al homenaje.

El encuentro supondrá el regreso del conjunto orellut a Castalia después de que el partido previsto ante el Eibar, correspondiente a la jornada anterior como local, fuera aplazado y fijado para el próximo 9 de diciembre.