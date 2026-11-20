El Villarreal comenzó a preparar con cierta normalidad ayer jueves por la tarde su partido del próximo domingo ante el FC Barcelona. Después de no poder contar con gran parte de sus efectivos a causa del gran número de internacionales (un total de once) y las varias lesiones que sufre la plantilla, Iñigo Pérez contará con dos sesiones más para preparar el duelo ante los blaugranas.

En la sesión vespertina que tuvi lugar en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, el navarro pudo contar por fin con 10 de los 11 futbolistas que han viajado con sus respectivas selecciones, siendo el uruguayo Mouriño la única ausencia. Así Pape Gueye, Nicolás Pepe, Alex Freeman, Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Tani Oluwaseyi, Carlos Maciá, Renato Veiga, George Mikautadze y Logan Costa, han trabajado con normalidad . Una buena noticia porque, a diferencia de anteriores ventanas FIFA y a la espera del defensa charrúa, todos han regresado en buenas condiciones.

La mala noticia es que , para este fin de semana, no se recuperará a ninguno de los lesionados, es el caso de Illias Akhomach, Juan Foyth, Gerard Moreno y Alassane Diatta. El caso del hispano marroqui, Illias, es quien está más cerca de regresar a las canchas y podría hacerlo para la próxima jornada liguera