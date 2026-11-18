El Castellón espera con los brazos abiertos el regreso de sus internacionales, Saipi y Matías Orozco. Especialmente al joven futbolista colombiano, quien se ha convertido en una pieza importantísima en el conjunto albinegro a pesar de su juventud. Una temporada que está trasladando a su selección, donde se está colgando galones y recibiendo los elogios gracias a sus actuaciones.

En la pasada madrugada debutó como titular en un amistoso frente a Chile disputado en Santiago que acabó con empate a cero. Orozco ya disputó 17 minutos en el primer amistoso de esta ventana, frente a la misma selección, disputado el sábado en Cali, y en esta ocasión jugó el partido completo

Néstor Lorenzo: Voy a nombrar al más “chiquito”. Va y se hace cargo, si se equivoca la pide otra vez y si se equivoca la vuelve a pedir.

El jugador albinegro que formó en la una medular con Jefferson Lerma y Gustavo Puerta, fue elogiado por el técnico Néstor Lorenzo: “Sería injusto destacar a alguien, pero voy a nombrar al más “chiquito”. Va y se hace cargo, si se equivoca la pide otra vez y si se equivoca la vuelve a pedir. Es Matías Orozco y eso es lo que quiero de él. Matías juega muy bien”

El seleccionador recordó una historia personal para poner en valor al trabajo del joven centrocampista: “Le dije el otro día que me tocó debutar en la selección argentina que el mismo día que el Cholo Simeone. Yo tenía 22 años y él 18. Perdimos con Australia y éramos campeones del mundo, pero Bilardo vino a felicitarnos por eso: por volverla a pedir tras perderla, no por jugar bien. Eso era carácter, y eso quiero del equipo, que se sientan libres, que jueguen. Matías lo intenta hasta que le sale porque la verdad es que juega bien”