El Castellón amplía la distancia en la zona de ascenso

El Castellón ha sumado tres puntos más en su carrera hacia el ascenso después de imponerse al Valladolid por 0-1 con un gol de Jakobsen en la segunda parte.

En un partido muy trabajado y con pocas ocasiones de gol, los albinegros sufrieron en un primer tiempo igualado y fueron mejores en la reanudación encerrando en su área a los pucelanos y encontrando el premio en un penalti que falló inicialmente Jakobsen, pero que convirtió en gol en el rechazo del portero.

Los jugadores del Castellón celebraron el tanto portando una camiseta en honor a Jesús de Miguel, mientras que Pablo Hernández dedicó la victoria a la memoria del malogrado futbolista.

Matthys, providencial, volvió a salvar a los albinegros con una gran parada en la recta final.

Con esta victoria, los castellonenses abren distancia en la zona de ascenso superando en cuatro puntos al tercer clasificado, el Granada, y con un partido menos.