Rego regresa a Castellón pendiente de conocer el alcance de sus problemas físicos

La selección portuguesa ha decidido liberar a Rodrigo Rêgo de la concentración después de que el futbolista presentara problemas físicos. El jugador del Castellón fue apartado inicialmente de los entrenamientos y, posteriormente, sometido a una valoración por parte del Departamento de Salud y Rendimiento de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF). Tras la revisión, los servicios médicos concluyeron que no estaría en condiciones de participar en los próximos compromisos internacionales y recomendaron su sustitución.

La federación no ha ofrecido detalles sobre la dolencia que sufre el futbolista ni ha precisado cuándo comenzaron las molestias o cuál puede ser el tiempo estimado de recuperación. Una situación que mantiene en alerta al Castellón, que está pendiente de conocer el alcance del contratiempo y comprobar si puede afectar a los planes de Pablo Hernández para el próximo desplazamiento a Valladolid.

La baja de Rêgo en la convocatoria portuguesa tampoco significa que su disponibilidad para el conjunto albinegro esté asegurada. Su regreso a la dinámica del equipo dependerá de cómo evolucione en los próximos días y de cuándo pueda volver a ejercitarse con normalidad. Mientras tanto el equipo se está entrenando a puerta cerrada y, por el momento, el club no ha facilitado información sobre el estado físico del jugador.

Sin Saipi ni Orozco a Valladolid

Matias Orozco, con el CD Castellón | CD Castellón

La desconvocatoria impedirá a Rêgo participar en los dos compromisos amistosos que Portugal tenía programados para esta ventana internacional. El primero será este viernes 13 de noviembre frente a Inglaterra, en Bristol, mientras que el segundo tendrá lugar el martes 17 ante Noruega, en el Algarve. Dos exigentes pruebas frente a selecciones que también lograron imponerse en sus respectivos grupos de clasificación.

Al margen de Rego, el Castellónn o podrá contar con el resto de internacionales en Valladolid, como es el caso de Saipi y de Matías Orozco . El primero, con Kosovo, se medirá a Israel el sábado 14 y visitará a Irlanda el martes 17. El colombiano, por su parte, disputará dos amistosos contra Chile.