Roberto Bautista se despedirá en Castellón junto a Marin Cilic y David Ferrer

Roberto Bautista ya tiene fecha para su despedida en Castellón. El próximo 19 de diciembre, La Plana Sport acogerá un homenaje al tenista castellonense, considerado el mejor jugador de la provincia de todos los tiempos, en una jornada que reunirá a representantes del deporte, instituciones, empresas y aficionados.

La cita contará con la presencia de David Ferrer, extenista profesional y actual capitán de Copa Davis, que no quiere perderse el reconocimiento a uno de sus compañeros de profesión. Ferrer, que llegó a ocupar el tercer puesto del ranking mundial, conquistó un Masters 1000, diez títulos ATP 500 y 16 ATP 250, además de ganar en tres ocasiones la Copa Davis.

El plato fuerte de la jornada será un partido de exhibición que enfrentará a Bautista con el croata Marin Cilic a partir de las 11:30 horas. Un duelo entre dos jugadores que han dejado huella en el circuito. El castellonense cuenta con 12 títulos ATP, once finales más, la Copa Davis de 2019 y un noveno puesto como mejor clasificación mundial. Cilic, por su parte, conquistó el US Open, suma 21 títulos ATP, también ganó la Copa Davis y alcanzó el número tres del ranking.

El homenaje reunirá a clubes de tenis de la provincia, jugadores, aficionados y alumnos de las escuelas, además de deportistas de otras disciplinas y representantes de distintos ámbitos de la sociedad castellonense.

Las entradas ya están disponibles en La Plana Sport, con un precio de 14 euros para el público general y de 12 euros para los federados.