El Villarreal respira antes del parón

El Villarreal ha recuperado la alegría después de imponerse por 2-0 al Getafe en un partido resuelto con dos goles en la recta final, marcados por Tajon Buchanan y Carlos Romero.

Los amarillos dominaron todo el partido pero solo dieron sensación de peligro en los 20 minutos finales, con su rival cada vez más encerrado. Finalmente encontraron puerta y rompieron la mala racha que arrastraban en una semana que empezaron perdiendo por goleada en la Champions frente al PSG.

Este triunfo permite respirar a los amarillos y a su técnico, Iñigo Pérez, antes del parón de selecciones. Los vila-realenses volverán a jugar el 22 de noviembre frente al Barcelona y retomarán la Champions tres días después ante el Slavia de Praga.