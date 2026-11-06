El Comité de Disciplina desestima el recurso del Castellón y sanciona a Orozco

El error de grueso calibre cometido por el árbitro murciano Sánchez López al expulsar a Maty Orozco frente al Burgos no ha sido reparado por el Comité de Disciplina, que ha desestimado el recurso del Castellón y ha sancionado al jugador.

El centrocampista colombiado vio la tarjera roja directa "por realizar una entrada haciendo uso de fuerza excesiva, derribando al adversario estando el balón en disputa entre ambos", según el acta arbitral. Pero el Castellón consideró que se trató de "una acción de disputa del balón, con contacto parcial y sin empleo de los tacos ni consecuencias lesivas acreditadas, y que las imágenes y la grabación aportadas permiten apreciar un error material manifiesto en la calificación de la jugada".

Subsidiariamente, el club de la Plana soliticó que, de mantenerse la expulsión, "se imponga la sanción mínima de un partido de suspensión" al joven futbolista cafetero.

El Comité ha rechazado el recurso después de recordar la necesidad de aportar "elementos de prueba que, de forma inequívoca, más allá de toda duda razonable, acrediten bien la inexistencia del hecho reflejado en el acta o bien su patente arbitrariedad" y que "valorada la prueba videográfica aportada, no se aprecia un error material manifiesto que permita dejar sin efecto la expulsión.

Sí que ha admitido la solicitud subsidiaria del Castellón de limitar la sanción a un partido "atendiendo a que el propio acta sitúa la acción en la disputa del balón y no consigna consecuencias lesivas".

De esta forma, Orozco se perderá el partido frente al Valladolid que se disputará, en el José Zorrilla, el sábado 13 de noviembre a las 14:00 horas.