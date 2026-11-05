LaLiga aplaza el Castellón-Eibar a petición del club albinegro

El partido que iba a abrir la jornada de Segunda División entre el Castellón y el Eibar se aplaza a petición del conjunto de la Plana debido al fallecimiento de Jesús de Miguel.

El encuentro se iba a disputar este viernes a las 20:30 horas en el SkyFi Castalia. Tampoco se jugarán los encuentros del Tenerife y el Andorra.

El Castellón ha entrenado de todas formas este jueves en una jornada que programó inicialmente en el SkyFi Castalia y que finalmente ha desarrollado en la Ciudad Deportiva de La Coma.

Posteriormente, una representación del club ha viajado a Navahermosa (Toledo) para estar en el funeral del malogrado futbolista, incluyendo a varios de sus ex compañeros en el vestuario albinegro: Raúl Sánchez, Alberto Jiménez, Israel Suero y Pablo Hernández.