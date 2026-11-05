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LaLiga aplaza el Castellón-Eibar a petición del club albinegro

El encuentro estaba programado para este viernes a las 20:30 horas

ondacero.es

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La plantilla del CD Castellón guarda un minuto de silencio en memoria del que fuera su delantero, Jesús de Miguel, fallecido este martes.
La plantilla del CD Castellón guarda un minuto de silencio en memoria del que fuera su delantero, Jesús de Miguel, fallecido este martes. | CD CASTELLÓN

El partido que iba a abrir la jornada de Segunda División entre el Castellón y el Eibar se aplaza a petición del conjunto de la Plana debido al fallecimiento de Jesús de Miguel.

El encuentro se iba a disputar este viernes a las 20:30 horas en el SkyFi Castalia. Tampoco se jugarán los encuentros del Tenerife y el Andorra.

El Castellón ha entrenado de todas formas este jueves en una jornada que programó inicialmente en el SkyFi Castalia y que finalmente ha desarrollado en la Ciudad Deportiva de La Coma.

Posteriormente, una representación del club ha viajado a Navahermosa (Toledo) para estar en el funeral del malogrado futbolista, incluyendo a varios de sus ex compañeros en el vestuario albinegro: Raúl Sánchez, Alberto Jiménez, Israel Suero y Pablo Hernández.

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