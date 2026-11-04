Emotivo minuto de silencio del CD Castellón por Jesús De Miguel

El CD Castellón vive sus horas más duras y difíciles. Tras tomar la decisión de suspender la sesión del martes, el equipo albinegro retomó los entrenamientos este miércoles y lo hizo guardando un minuto de silencio en memoria del que fuera su delantero, Jesús de Miguel. El atacante madrileño del Tenerife, que falleció este martes, jugó en el Castellón entre el mercado de invierno de 2023 y julio de 2025 y llegó a anotar 25 goles en 88 partidos.

La plantilla albinegra mantiene a cinco jugadores que coincidieron con De Miguel, además del técnico Pablo Hernández, con el que compartió vestuario antes de su retirada como futbolista. Además, el Castellón y Castalia, que ya rindieron un emotivo recuerdo este martes a De Miguel, trabajan en rendirle homenaje en el próximo partido de LaLiga Hypermotion que los castellonenses disputarán en casa este viernes ante el Eibar.