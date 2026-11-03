El PSG jugó en Vila-real un trofeo de La Cerámica en 2001

El PSG visitará este martes el estadio de La Cerámica y en muchos de los registros oficiales constará como la primera visita del actual campeón de Europa al estadio vila-realense. Pero la realidad es que existe un precedente, aunque hay que bucear en el recuerdo y viajar más de dos décadas atrás para encontrar el único duelo existente entre ambos equipos. Un partido “oficioso” ya que este fue con motivo de la primera edición del Trofeo de La Cerámica y que acabó con triunfo galo.

Ha pasado mucho tiempo desde aquel 27 de febrero del 2001, fecha en la que el PSG visitó por primera y única vez hasta la fecha Vila-real. El Villarreal aspiraba a tener su propio trofeo, y fue con motivo de la primera edición cuando el PSG fue el invitado. Lejos del de la actual época de esplendor y también varios años después de aquel gran PSG comendado por George Weah y David Ginola, el cuadro galo llegó a La Cerámica con jugadores como el brasileño Vampetta, Frederic Dehu, Mikel Arteta y el nigeriano Okocha como futbolistas más destacados.

Pese a ello, aquella noche el protagonismo recayó en un español como Enrique De Lucas. El delantero, que pasó por las canteras de Barcelona y Espanyol, fue el autor de los dos tantos que, a la postre, dieron la victoria a los franceses para que se alzaran con la primera edición del torneo. Por parte del Villarreal, maquilló el resultado el delantero rumano, Gica Craioveanu, para dejar el marcador final en victoria gala por 1-2 . Un clásico de los banquillos como Luis Fernández dirigía a los de la capital francesa.

Después de rivales de la talla de Liverpool, City, Manchester United, Bayern de Munich o Juventus de Turín, el PSG , se unirá esta martes a la selecta lista de ganadores de la Liga de Campeones en visitar La Cerámica en la máxima competición europea.