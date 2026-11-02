CD CASTELLÓN

El Castellón logra empatar pese a una injusta expulsión y sigue líder

El equipo albinegro iguala ante el Burgos en El Plantío tras jugar la media hora final en inferioridad

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El Castellón logra empatar pese a una injusta expulsión y sigue líder
El Castellón logra empatar pese a una injusta expulsión y sigue líder | LaLiga

El Castellón ha rescatado un punto en su visita a El Plantío después de empatar a uno en un partido que se complicó en la media hora final con una polémica expulsión indicada a Maty Orozco.

Los albinegros, brillantes en la primera media hora, se adelantaron muy pronto con un gol de Suero a los dos minutos, pero encajaron el 1-1 a balón parado justo antes del descanso.

En la segunda parte llegó la roja directa a Orozco por una entrada a un rival en la que no hubo ni falta, lo que llevó al Castellón a jugar en inferioridad numérica durante un tercio de partido.

Pese a ello, los albinegros aguantaron el tipo con solidez defensiva y un Matthys que estuvo acertado salvando el punto con una parada en la última jugada del choque.

El equipo de Pablo Hernández sigue liderando en solitario la tabla de Segunda División.

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