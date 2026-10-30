Alvaro García estampa su firma en la clasificación albinegra

El Castellón no dio pie a la sorpresa. El conjunto de Pablo Hernández resolvió con autoridad su estreno en la Copa del Rey al imponerse por 0-3 al Conquense en La Fuensanta. Una victoria que permite a los albinegros avanzar de ronda, repartir minutos entre los menos habituales y dejar varias noticias positivas.

El técnico revolucionó el once respecto al partido ante el Sporting. Amir Saipi debutó en partido oficial y Kostis, Vlak, Bellari y Tincho disfrutaron de su primera titularidad de la temporada.

El Conquense arrancó con energía y dispuso de dos buenas ocasiones en el primer cuarto de hora, pero el Castellón fue imponiendo su calidad. Álvaro García abrió el marcador en el minuto 33 tras una asistencia de Raúl Sánchez y, apenas dos minutos después, Antonio Gala amplió la ventaja con un centrochut que sorprendió a Dani Atanes.

La eliminatoria parecía encarrilada, aunque la polémica expulsión de Tincho en el minuto 53, por derribar a un rival cuando era el último hombre, pudo cambiar el guion. Pero no fue así. El Castellón mantuvo el control y Álvaro García liquidó el encuentro en el 63 con una auténtica obra de arte: vio adelantado al portero y lo superó con un disparo desde unos 40 metros.

Con el trabajo hecho, Pablo Hernández aprovechó el tramo final para dar entrada a los canteranos José Nadal y Óscar Albiol, que también vivieron su estreno con el primer equipo. El Castellón ya espera rival en la segunda eliminatoria, prevista para los días 1, 2 o 3 de diciembre. El sorteosSerá el próximo lunes 16 de noviembre a las 13 horas, en la sede de la RFEF en Las Rozas