Pablo apela al respeto y advierte del peligro de la Copa

A la espera de que le Federación confirme si la jornada del jueves se disputa (una vez confirmada el aplazamiento de la de este miércoles tras el grave accidente ferroviario de Toledo) el técnico del CD Castellón, Pablo Hernández, quiso comenzar su comparecencia con un recuerdo para las víctimas del trágico accidente y sus familiares. «Mando todas las condolencias y todo el ánimo a los familiares y a las personas afectadas», señaló.

El entrenador también respaldó la decisión de la federación de aplazar los encuentros del miércoles: "Cuando pasan estas cosas, te das cuenta de que hay cosas mucho más importantes que el fútbol, y en esta ocasión creo que la federación ha hecho lo correcto», afirmó"

En el apartado deportivo, el técnico reivindicó la importancia de la Copa y la necesidad de afrontar la eliminatoria con la máxima seriedad. "Es una competición muy bonita e importante, a la que hay que darle el valor que tiene y pelear por pasar de ronda", subrayó. Pablo alertó además de la dificultad del compromiso ante un Conquense que lidera su grupo. "Es un rival que no nos va a poner las cosas fáciles, con un proyecto y mucha ambición. Tenemos la experiencia del año pasado: si no estamos como tenemos que estar, nos podemos llevar una sorpresa", advirtió.

Once con cambios

El entrenador adelantó que habrá rotaciones y que los menos habituales tendrán protagonismo, aunque insistió en que deben entenderlo como una oportunidad. «Van a jugar muchos jugadores que no han disfrutado de tantos minutos; quiero que lo vivan como una oportunidad más, no como un examen», explicó. Mir será titular y también viajarán futbolistas del filial, mientras que algunos de los jugadores con más carga de minutos descansarán.

Pese a los cambios, Pablo dejó claro que el equipo no modificará sus señas de identidad: «Tenemos muy claro a lo que queremos jugar: presionar alto, ser agresivos e intentar robar en campo contrario. Eso no lo vamos a cambiar».