CD Castellón: letal en ataque y un muro en defensa

Si le Castellón es un equipo vistoso y se ha ganado los elogios del fútbol nacional, es fundamentalmente por su estilo alegre y ofensivo. Pero la realidad va mucho más allá de un equipo valiente y atractivo, y las cifras confirman que estamos ante un equipo equilibrado y con un trabajo táctico impecable por parte de pablo Hernández. Tanto que los albinegros, además de líderes, son el equipo menos goleado de la categoría con cuatro tantos encajados. Una cifra que le convierte en uno de los mejores equipos defensivos de la categoría del siglo XXI

"Queda mucho, pero hay que poner en valor lo que están haciendo estos chicos. Recibir solo cuatro goles en once partidos es muy difícil en esta competición y nos tiene que servir para verlo como un reto de seguir en la misma línea de cara a mantenernos en la parte alta y conseguir el objetivo", afirmaba el castellonense tras imponerse al Sporting(4-0) este fin de semana.

Pablo Hernández: Recibir solo cuatro goles en once partidos es muy difícil en esta competición y nos tiene que servir para verlo como un reto de seguir en la misma línea de cara a mantenernos en la parte alta y conseguir el objetivo

La realidad es que el Castellón ha convertido su solidez defensiva en una de las grandes señas de identidad de su espectacular arranque de temporada. Desde el inicio de siglo, únicamente otros tres conjuntos habían llegado a este punto del campeonato con cuatro goles encajados o menos: Espanyol, Mallorca y Burgos. Dos de aquellos equipos acabaron dando el salto a Primera División, un precedente que invita al optimismo en el entorno de Castalia.

El Mallorca, con seis tantos encajados, es el único que se acerca a las cifras albinegras De la misma forma Almería y Sabadell, con nueve, son el resto de equipos que han encajado menos de nueve tantos