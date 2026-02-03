Adrián Marín: "Freeman tiene condiciones para llegar a la élite del fútbol"

Adrián Marín Gómez (Torre-Pacheco, Murcia, 9 de enero de 1997) es uno de los futbolistas españoles que esta temporada jugarán en la MLS norteamericana. Quien fuera lateral izquierdo del Villarreal, donde debutó en Primera a las órdenes de Marcelino, actúa ahora en la franquicia de Orlando City, donde ha compartido equipo durante los últimos meses con Alex Freeman, último fichaje del conjunto castellonense. Marín, en conversación con Onda Cero, no duda en augurar un futuro prometedor a quien considera un futbolista para llegar a la élite del fútbol.

"He tenido la suerte de ser compañero de Alex Freeman desde agosto del año pasado. Me ha sorprendido como creo que ahora va a sorprender en España. Es un chico que tiene un despliegue físico en cuanto a fuerza, velocidad y estatura envidiable. Y la verdad que es un chico joven que tiene una proyección increíble y le deseo que tenga un buen proceso de adaptación en España", afirmaba

El de Torre Pacheco está convencido de que el nuevo fichaje amarillo tiene condiciones para triunfar en Europa: "Y creo que va a ser diferencial que tenga una buena adaptación y que pueda aprender lo máximo posible con los grandes trabajadores que hay en el club, porque creo que es un chico que tiene un potencial enorme. Ya te digo, tiene todo por delante para poder ser un lateral derecho de futuro y de máximo nivel en la élite mundial, sin lugar a dudas. Ya lo ha ido demostrando en esos amistosos internacionales con la selección de Estados Unidos, tiene el mundial por delante. Ahora, quizá para allí y para la gente de Europa y en España, no lo tendrán muy ubicado, pero creo que si sigue con este ascenso meteórico que nos ha mostrado a nosotros en los últimos meses, es un chico que no tiene techo"

El trabajo de Marcelino

El futbolista de Torre Pacheco conoce de sobra como trabajad Marcelino con los futbolistas jóvenes . Y desde esa experiencia analiza cómo le puede ir ese trabajo al nuevo fichaje amarillo: "Freeman es un chico que tiene un talento para aprender las cosas muy rápido. Lo he visto crecer y progresar mucho en el poco tiempo que he compartido con el día a día de entrenamientos, partidos y competición. Confío plenamente en que pueda adaptarse rápidamente a las exigencias de Marcelino, que es un entrenador sobresaliente y mayúsculo y seguro que le va a ayudar mucho a pulir esos detalles quizá más tácticos que son las bases del del propio Marcelino y del Villarreal"

La experiencia americana de Marín

Adrián Marín en su época en el Villarreal | Onda Cero

De la misma forma nos cuanta sub experiencia en la MLS y sus ambiciones para esta temporada: "La realidad es que ha sido un cambio muy grande. Tras salir del Granada, los cuatro años que estuve en Portugal fueron más sencillos en cuanto a cercanía por ser el país vecino. Y este cambio de estar lejos de la familia y de nuestra tierra, pues siempre es un cambio importante. Pero por la parte que me toca la recepción que tuvimos por parte de todos, ha hecho que la adaptación y que la acogida sea muy familiar. Ahora que estamos en la pretemporada de una nueva campaña ilusionante, pues hacen que estemos con toda la ilusión y con ganas de hacer un buen año y seguir disfrutando".