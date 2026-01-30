Pau se gana el dorsal del primer equipo

Pau Navarro cuenta desde hoy con un dorsal con pleno derecho en el primer equipo amarillo. Poco menos que un formulismo dado que el jugador de la Vilavella ya era uno más para Marcelino esta temporada. El canterano ha demostrado, con sus recientes actuaciones ante equipos como Real Madrid o Barcelona, que a sus 20 años es uno de los más firmes proyectos de futuro de la entidad amarilla y que está más que capacitado para afrontar el reto que representa jugar en la élite del futbol español.

El hecho de comenzar la temporada con una plantilla tan amplia, hizo que Pau arrancase la misma con el dorsal número 26. Un hecho que se ha corregido tras las bajas que en este mercado invernal se han producido en el plantel castellonense y que han propiciado que desde este misma jornada pueda actuar con el 6. A sus 20 años suma ya 32 partidos con la elástica amarilla.

Elogios de Marcelino

Su reciente partido ante el Real Madrid, en el que fue el mejor de su equipo, fue elogiado por Marcelino: “Creo que ha sido el mejor del partido. El día del Barça hizo una actuación impresionante, también en Elche y en la primera parte del Betis. Lo normal a estas edades es tener altibajos. Nosotros hemos creído en él desde hace mucho tiempo. Esto nos hace ver que no nos equivocamos”.