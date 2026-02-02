Gerard Moreno vuelve a marcar un doblete dos años después

El delantero del Villarreal, Gerard Moreno, autor de los dos tantos de su equipo en el empate cosechado ante el Osasuna (2-2) en El Sadar en Liga, firmó de esta manera un doblete dos años y tres meses después de sus últimos dos goles en un mismo partido.

El atacante catalán, que con estos dos goles acumula 7 dianas y es el máximo goleador de su equipo junto a Moleiro, adelantó al Villarreal de penalti en el minuto 17, y tras los goles de Víctor Muñoz y Budimir, también fue el encargado de firmar el empate definitivo a 20 minutos para el final del choque.

De esta forma, suma dos tantos en un partido, una circunstancia que no conseguía desde el 29 de octubre de 2023, cuando fue el autor de las dos dianas en la victoria del conjunto castellonense ante el Granada (0-2) en Los Cármenes.

Además, con estos dos goles sigue aumentando su cifra anotadora como máximo artillero histórico de la entidad, una cifra que se eleva hasta más allá de los 90 tantos.

Sus 7 goles anotados en la actual campaña, en tan solo 12 encuentros disputados, superan los 3 logrados el curso pasado y aspiran a convertirse en su mejor registro de las últimas temporadas, desde que en la campaña 2020-2021 marcara 23 tantos.