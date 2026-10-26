El Villarreal prolonga su dominio en los derbis de la Comunitat

El gol in extremis de George Mikautadze en Mestalla confirma que el Villarreal mantiene su corona como actual “rey” de los derbis valencianos. Y es que el conjunto amarillo sigue siendo el equipo más fiable de la Comunitat cuando toca medir fuerzas con sus vecinos. La victoria de este sábado ante el Valencia refuerza una tendencia que se prolonga ya desde hace varias temporadas.

Además de la importancia de los puntos para un equipo que necesitaba un golpe de moral tras la derrota en Anfield, la realidad es que la rivalidad autonómica vuelve a teñirse de amarillo. En la presente temporada los de La Plana ya se han medido a los tres rivales autonómicos, con el balance de un empate ante el Elche (0-0) y dos victorias ante el Levante (3-1) y ahora el Valencia (1-2)

Unos buenos números pero no tan espectaculares como los de la pasada campaña, donde el Villarreal firmó un pleno histórico al imponerse a sus tres rivales regionales en los partidos de ida y vuelta. En la primera vuelta derrotó al Valencia (0-2), al Elche (1-3) y al Levante (0-1). En la segunda, volvió a imponerse al conjunto valencianista (2-1) y al ilicitano (2-1), antes de cerrar la serie con una contundente goleada frente al Levante (5-1).

Para encontrar la última derrota amarilla en un derbi valenciano hay que remontarse al 2 de enero de 2024, cuando el equipo cayó en Mestalla ante el Valencia (3-1). Desde entonces, el Villarreal acumula ya más de dos años y diez meses sin perder un partido de rivalidad autonómica, una secuencia que evidencia su regularidad frente a los representantes de la Comunitat. Y con cuatro equipos valencianos compartiendo categoría, la estadística adquiere todavía más relevancia.