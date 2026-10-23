El Castellón busca igualar su histórico ante el Sporting

El histórico de duelos entre el Castellón y el Sporting de Gijón demuestra la tremenda igualdad que preside los enfrentamientos entre ambos equipos. Tanto que una victoria del conjunto que entra Pablo Hernández este fin de semana nivelaría al 100% los números entre ambos.

Hasta la fecha las dos entidades se han medido en 38 ocasiones en partidos oficiales, con el resultante de 17 victorias albinegras, 18 derrotas y tan sólo tres empates entre los dos contrincantes. Como anécdota os seis primeros duelos se dieron en la máxima categoría del fútbol nacional entre el año 44 al 47 , estrenándonse el Castellón con una contundente victoria por tres tantos a cero gracias a los goles de Soria, Domenech y Arnau

En la época más reciente, desde el regreso de los de La Plana a la categoría de plata, los resultados han sido parejos. Castellonenses y sportinguistas se han repartido los marcadores con tres victorias para cada uno.

Una victoria del Castellón en Castalia este próximo domingo (18:30h), igualaría a 18 el número de victorias y derrotas de cada equipo. Y, lo que es mas importante, permitiría a los castellonenses mantenerse en zona de ascenso directo toda vez que abrirían mayor brecha con un equipo gijonés que ha comenzado bien la liga y que ocupa plaza de playoff a tan sólo cuatro puntos del Castellón