Galas refuerza la zaga albinegra

De esta forma Galas se convierte en su primer refuerzo en el mercado de invierno del conjunto de la capital de La Plana . Formado en la cantera del Villarreal, con el que ha jugado desde juveniles hasta el primer filial, en Segunda B, pasó posteriormente por el Espanyol B, Albacete, Alcoyano y UCAM Murcia, antes de incorporarse, la pasada temporada, a la Cultural Leonesa. Galas cuenta con un ascenso a Segunda, logrado con el Albacete, y peleará por otro en Castalia

El técnico Sergi Escobar, se mostró feliz por su llegada: “Contento por la llegada de Cristian, porque sumamos competencia a los centrales y cubre el perfil de central izquierdo que no tenemos. Se intentó fichar el pasado verano y no pudo ser. Es un jugador que puede jugar en el lateral zurdo, y nos da la opción de jugar con tres centrales. Es un perfil que me gusta, agresivo y que no se arruga”. Pese a contar con cinco centrales el técnico confirmó que nos saldrá ninguno de ellos.