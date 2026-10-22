El Castellón quiere seguir fuerte en Castalia

El Castellón afronta ante el Sporting el reto de seguir invicto en su feudo, donde solo ha cedido dos empates en cuatro partidos disputados.

El cuadro 'orellut' ha disputado ha sumado con local dos victorias, frente al Albacete (2-0) y Tenerife (5-0), y dos empates, ante el Sabadell (0-0) y el Ceuta (1-1).

El equipo de Pablo Hernández ha sumado, por tanto, un 66,6% de los puntos que ha tenido a disposición en su casa. En cambio, como visitante, su balance de cinco triunfos y una derrota en seis partidos, es decir de 15 puntos de 18 posibles, eleva a un 83,3% los puntos logrados respecto de los posibles.

Con esos números, el Castellón acumula 23 puntos y es segundo en la clasificación, solo superado por el Almería, que tiene 24. Tiene dos puntos de margen con el Eibar, que le sigue en la clasificación y está ya fuera de los puestos de ascenso directo y de seis con el Granada, que es séptimo y sería el primer equipo en no disputar la promoción de ascenso.