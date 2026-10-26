El Castellón da otro recital para recuperar el liderato

El Castellón ha vuelto a la cima de la clasificación en Segunda División gracias a un triunfo incontestable sobre el Sporting, al que ha derrotado por 4-0 gracias a los tantos de Jakobsen (2), Suero y Álvaro García.

El equipo de Pablo Hernández hizo un primer tiempo de mucha efectividad y eficiencia en las dos áreas y una segunda parte de neta superioridad futbolística que le pudo dar algún gol más.

A destacar el buen papel de Jakobsen en la función de delantero para cubrir la baja de Camara -marcó dos goles y pudo hacer alguno más-, y el gran partido ofensivo de Maty Orozco, que aportó tres asistencias.

También estuvo sobresaliente Matthys con intervenciones claves, sobre todo en la primera parte.

El equipo albinegro ha aprovechado el empate en casa del Almería para recuperar el liderato. Su balance es de 26 puntos de 33 disputados, lo que le permite abrir una distancia de cuatro puntos sobre la tercera posición.