La Premier no pierde de vista a Freeman

La explosión esta temporada de Alex Freeman no está pasando desapercibida. En los últimos días su nombre comienza a sonar como futurible de varios equipos de la Premier, especialmente para el Tottenham, quien buscaría cubrirse las espaldas ante una posible salida de Pedro Porro en futuros mercados.

Según aseguran el medio TeamTalk los Spurs serían los principales interesados en seguir de cerca el crecimiento del lateral de Baltimore dado que el futuro de Porro podría estar fuera del club en caso de que llegase una oferta millonaria por el campeón del mundo. Según varias informaciones de medios británicos, no sólo el club londinense estaría entre los interesados ya que tanto el Manchester United como el Chelsea no perderían tampoco detalle de la evolución del jugador.

Iñigo Pérez: "Tiene un margen y una amplitud en su nivel que está por definir. Humilde, trabajador, hay que intentar que se exprese que se libere. Puede jugar en muchos puestos”.

Esta temporada Freeman ha participado de 13 partidos con el conjunto amarillo en los que ha anotado un gol y en lo que se ha ganado los elogios de su técnico, Iñigo Pérez: "Tiene un margen y una amplitud en su nivel que está por definir. Humilde, trabajador, hay que intentar que se exprese que se libere. Puede jugar en muchos puestos”.

Freeman llegó al Villarreal en el último mercado invernal desde el Orlando City de la MLS y a cambio de 3,5 millones de euros fijos más otros 2,5 M€ en función de una serie de variables. De la misma forma el cuadro norteamericano se guardó el 15% de un posible futuro traspaso. El internacional norteamericano tiene contrato hasta 2032.