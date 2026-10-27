Sensación Freeman

El norteamericano Alex Freeman se destapó este pasado fin de semana en el derbi ante el Valencia cómo el mejor del Villarreal y como un futbolista clave para la victoria amarilla. MVP del duelo ante los “ches”, anotó su primer gol en España y dejó claras muestras del altísimo potencial que se le presupone de cara al futuro.

Pese a jugar en el lateral izquierdo por decisión de Iñigo Pérez, el de Baltimore cuajó un partido sobresaliente. Suyo fue el gol que dio el gol del empate, toda vez que tanto sus incursiones en ataque como su contundencia en defensa le convirtieron en el mejor del partido. Es por ello que su técnico no escatimó elogios tras el duelo ante los valencianistas: “Alex es un súper jugador. Puede jugar en muchos sitios, ese dinamismo y su nivel hace que yo sea más valiente con él. Es capaz de jugar con una tranquilidad pasmosa”, afirmó.

Iñigo Pérez: Alex es un súper jugador. Puede jugar en muchos sitios, ese dinamismo y su nivel hace que yo sea más valiente con él. Es capaz de jugar con una tranquilidad pasmosa

Además de su gol, el potente futbolista aportó seis contribuciones defensivas clave, seis recuperaciones de balón, además de imponerse en 14 duelos mano a mano que tuvo ante sus diferentes rivales. Tras llegar en el mercado invernal de la pasada temporada, y con 22 años recién cumplidos, el futbolista está dando un paso al frente esta temporada tras superar su periodo de aclimatación a La Liga.

Su impacto en el Mundial

Freeman vivió un intenso verano en el que destacó sobremanera con su selección en el Mundial celebrado en su país. Titular en el equipo de Pochettino pese a su juventud, colaboró con un gol y una asistencia durante el torneo. “Alex tiene potencial para ser uno de los mejores del mundo en su puesto”, afirmó el técnico argentino.

Ahora en Vila-real está comenzando a destacar y a demostrar que puede ser un futbolista muy importante a medio plazo. Y todo gracias al buen ojo de la dirección deportiva amarilla que se hizo con sus servicios por tan sólo 4 millones de euros. Un chollo visto el futuro que se vislumbra para el jugador