Camara tampoco estará frente a Las Palmas

El Castellón viajará este viernes a Las Palmas con la baja de su delantero de referencia, Ousmane Camara, que no se ha recuperado de la lesión que le impidió estar también frente al Ceuta y el Andorra.

La ausencia del guineano, confirmada por Pablo Hernández, supone una contrariedad importante para el técnico del Castellón, que no encontró recambios de garantías para este futbolista en las dos jornadas anteriores.

Además de Camara, tampoco viajarán a Gran Canaria Juanjo Nieto y Fran Castillo. Este último sufre una lesión en el bíceps femoral, según ha confirmado el club este jueves.

Quien puede volver es Jari Vlak, ya recuperado de su lesión de tobillo.