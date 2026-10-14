Alberto Jiménez apuesta por la reacción albinegra en Las Palmas

El capitán del CD Castellón, Alberto Jiménez, compareció ante los medios en la previa del encuentro de este sábado (21:00 horas) frente a la UD Las Palmas, correspondiente a la décima jornada de LaLiga Hypermotion, que se disputará en el Estadio de Gran Canaria. El central albinegro analizó la situación del equipo tras los dos últimos tropiezos, pidió confianza en el grupo y valoró el potencial del rival, en un partido especial para él por su regreso a las islas.

Alberto no esquivó la autocrítica y admitió que el equipo no ha ofrecido su mejor versión en los últimos compromisos. «Son dos partidos en los que no hemos estado bien, esa es la realidad, pero hay que pasar página. Empezamos una temporada de ensueño y no vamos a manchar lo que hemos construido por estos dos partidos», aseguró.

Pese al bache, el capitán se mostró convencido de la capacidad de reacción del vestuario: «Tenemos margen de mejora y una plantilla amplia. Confío plenamente en todos nosotros porque estamos trabajando duro».

El defensa insistió en la necesidad de corregir los errores y mantener la concentración durante todo el encuentro en una categoría tan exigente como Segunda División. «Hemos corregido los errores durante la semana. Hay que estar concentrados los noventa o cien minutos y competir cada fin de semana, porque la Segunda es muy larga y muy difícil», explicó. También quiso lanzar un mensaje de confianza a la afición albinegra: «Que estén tranquilos, porque sé que vamos a competir y vamos a estar ahí».

Sobre el enfrentamiento ante Las Palmas, Alberto destacó la calidad de un conjunto que afrontará el partido con un nuevo entrenador en el banquillo. «Las Palmas siempre ha sido un gran club, con buenos jugadores y al que le gusta jugar. Siempre es complicado cuando llega un entrenador nuevo, pero nosotros tenemos las ideas claras», señaló