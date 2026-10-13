La Cerámica quiere espantar los fantasmas del pasado ante el Nápoles

El Villarreal afronta esta noche uno de esos partidos que pueden marcar el rumbo de una temporada. La experiencia de la pasada edición de la Champions dejó una lección clara en el vestuario amarillo: con el nuevo formato de la competición, no hay margen para desperdiciar oportunidades. Los trenes pasan y no esperan.

El Nápoles representa un rival de entidad en La Cerámica, pero el calendario aprieta y los siguientes compromisos, ante el Liverpool en Anfield y el PSG en Vila-real, invitan a no aplazar más la primera victoria continental. Un nuevo tropiezo podría reabrir los fantasmas de la última campaña.

El encuentro llega, además, con poco margen para recuperar fuerzas después del exigente duelo del pasado sábado en el Santiago Bernabéu. El desgaste físico y emocional fue considerable y podría pasar factura, especialmente si se confirma la intención de Iñigo Pérez de mantener buena parte del bloque que plantó cara al Real Madrid. El técnico navarro confía en que la ilusión por estrenar el casillero de triunfos en Europa sea el mejor antídoto contra el cansancio.

Iñigo deberá buscar soluciones dentro de una plantilla condicionada por las ausencias de Buchanan y Pépé. Una de las alternativas pasa por el regreso de Saliba al once y por la posibilidad de adelantar a Carlos Romero para utilizarlo en el centro del campo. Otra opción sería recuperar el trivote que el equipo ya empleó ante el Real Madrid y en el estreno europeo frente al Borussia Dortmund.

Un Nápoles en crecimiento y la cuenta pendiente de Allegri

El Nápoles también ha vivido un comienzo de temporada irregular, pero aterriza en Vila-real reforzado por su contundente victoria del pasado fin de semana ante el Frosinone (3-0). El resultado supuso una inyección de confianza para el conjunto italiano, que encontró en Kevin De Bruyne a uno de sus grandes protagonistas.

Los napolitanos mantienen algunas bajas importantes, aunque recuperaron al escocés McTominay, que vuelve a estar disponible tras superar sus problemas cardiovasculares.

El choque tendrá, además, un componente especial para Massimiliano Allegri, que regresa a Vila-real con el recuerdo de su último enfrentamiento contra los amarillos en la Champions. Al frente de la Juventus, el técnico italiano sufrió una dura eliminación en los octavos de final de la temporada 2021-22 a manos del equipo de Unai Emery.