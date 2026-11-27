El Villarreal mantendrá a uno de los pilares de su estructura deportiva. Miguel Ángel Tena ha decidido continuar en la entidad amarilla y declinar la propuesta del Al-Ahli, que había mostrado un firme interés en incorporarlo a su proyecto a partir del próximo mes de diciembre.

El director de fútbol del conjunto castellonense ha optado finalmente por mantener su compromiso con el club, donde viene desempeñando un papel fundamental en la planificación y el desarrollo del proyecto deportivo durante las últimas temporadas.

La oferta del conjunto saudí, que trascendió hace unos días, suponía una importante propuesta desde el punto de vista económico y había abierto la puerta a un posible cambio de aires para el ejecutivo castellonense. El Al-Ahli pretendía incorporarlo a su estructura deportiva a partir de diciembre, pero tendrá que buscar ahora otro candidato para cubrir el puesto.

Tena ya ha comunicado su decisión de seguir en el Villarreal, una continuidad que supone un respaldo a la estabilidad de la estructura deportiva amarilla. El club podrá seguir contando así con uno de sus hombres de confianza y con una figura que ha tenido un peso destacado en la construcción del proyecto de las últimas campañas.