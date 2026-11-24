El Villarreal suma un nuevo contratiempo en una enfermería que continúa acumulando efectivos . Nathan Saliba será intervenido este próximo miércoles para poner fin a los problemas que sufre en uno de sus tobillos, una dolencia que ya le impidió entrar en la convocatoria del encuentro del pasado domingo ante el Barcelona y que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante los próximos tres meses de competición

El centrocampista canadiense llevaba varias semanas arrastrando molestias físicas. A pesar de ello, respondió a la convocatoria de su selección e incluso llegó a participar durante algunos minutos. Sin embargo, a su regreso a Vila-real, el futbolista volvió a experimentar dolor en el tobillo, circunstancia que acabó dejándole fuera de la lista para el partido frente al conjunto azulgrana.

Intervención en Madrid

Finalmente, Saliba pasará por el quirófano de la mano del doctor Van Dijk, de Ripoll Medical Group, en el Hospital Vithas Madrid Aravaca. La operación tiene como finalidad resolver definitivamente los problemas que arrastra el jugador y favorecer su recuperación.

La lesión llega, además, en una semana de máxima exigencia para el Villarreal, que tiene por delante dos compromisos importantes. El conjunto dirigido por Íñigo Pérez visitará este miércoles al Slavia de Praga en la Liga de Campeones y el domingo se desplazará hasta Balaídos para medirse al Celta.

La ausencia de Saliba priva al Villarreal de un futbolista clave en su centro del campo y deja la línea de medios centros tocada al sumarse a la ausencia de Diatta para casi toda la temporada. Habrá que ver si el club decide reforzar dicha demarcación en el próximo mercado.