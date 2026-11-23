La victoria del Castellón ante el Eldense (2-0) de este sábado le ha permitido al conjunto 'orellut' sellar el mejor arranque de su historia en las dos primeras categorías de fútbol español.

Los albinegros suman 33 puntos después de diez victorias, tres empates y una derrota, un balance que además de ser el mejor que ha firmado en Primera y en Segunda en las primeras catorce jornadas de un campeonato le sitúa en puestos de ascenso directo pese a tener un partido pendiente.

Los 'orelluts' han logrado mejorar el que hasta el momento era su mejor comienzo y que consiguió hace más de medio siglo. De esta forma, el Castellón de Pablo Hernández supera al inicio que el equipo consiguió en la campaña 1971-72 en Segunda división con Lucien Müller en su banquillo y que le llevó a ascender a Primera.

En aquella temporada, en los primeros catorce partidos, el Castellón encadenó diez victorias, dos empates y dos derrotas. Por tanto, suma un empate más y una derrota menos que aquella campaña.