Marcos Senna ya forma parte del particular paseo de las leyendas del Villarreal. El exfutbolista brasileño, uno de los grandes protagonistas de la etapa más brillante de la historia amarilla, recibió este martes el reconocimiento de la entidad con la colocación de un azulejo con su nombre en el Passeig Groc, el paseo de la fama del Estadio de la Cerámica. Una jornada especial que se completó con la presentación de su autobiografía y que sirvió para rendir tributo a uno de los jugadores más importantes que han defendido la camiseta del Submarino.

Al homenaje asistieron también algunos de los que fueron sus compañeros durante su etapa como futbolista amarillo, entre ellos Manu Trigueros, Joan Capdevila, Jaume Costa y Josico. Un reconocimiento que pone de manifiesto la dimensión de una figura que dejó una huella imborrable en el club. Senna aterrizó en Vila-real en el verano de 2002, procedente del Sao Caetano, y permaneció durante once temporadas. En ese tiempo disputó 363 encuentros oficiales y marcó 33 goles, además de erigirse en uno de los líderes del vestuario y ejercer como capitán.

El brasileño no pudo ocultar su emoción durante el acto. «Me he tenido que tomar una pastilla para poder dormir, estoy muy emocionado. Ver que estaré para siempre junto a todos estos nombres es muy especial para mí», reconoció. También quiso destacar su figura el presidente del Villarreal, Fernando Roig, que definió su incorporación como «uno de los fichajes más importantes de la historia del club». «Tuvo que llegar al fútbol español para que España volviese a ganar un título. Fue el despegue de lo que disfrutamos ahora», señaló.

La importancia de Senna en la historia del Submarino está ligada a algunos de sus mayores éxitos deportivos. Fue uno de los pilares del equipo de Manuel Pellegrini que alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones en la temporada 2005-06 y que dos campañas después, en la 2007-08, firmó el subcampeonato liguero, en la mejor temporada de la historia de la entidad. Su talento, despliegue físico y personalidad le convirtieron en uno de los centrocampistas más destacados de aquella generación.

Pero su compromiso con el Villarreal fue más allá de los éxitos. En uno de los momentos más complicados para el club, tras el descenso a Segunda División en 2012, Senna optó por continuar una temporada más para contribuir al regreso del equipo a Primera. Una fidelidad que explica el reconocimiento recibido y su presencia desde ahora en el muro del estadio junto a otros nombres ilustres como Bruno Soriano, Santi Cazorla, Rodrigo Hernández, Marcelino García o José Manuel Llaneza.

Presenta su autobiografía

Senna durante la presentación del libro | Villarreal CF

La jornada tuvo también un marcado carácter personal con la presentación del libro Marcos Senna: "La gloria como destino". En esta autobiografía, el ex centrocampista repasa su recorrido vital y profesional, desde sus orígenes en Brasil hasta su consolidación como uno de los futbolistas más reconocidos del fútbol español. «Mi vida es una historia de constante superación y me gusta que la gente pueda conocerla», explicó.

Un doble homenaje para un futbolista que forma parte de la memoria colectiva del Villarreal. Porque, más allá de sus estadísticas, sus títulos y sus actuaciones sobre el terreno de juego, Senna sigue siendo uno de los grandes símbolos de la historia amarilla.