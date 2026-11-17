Roberto Bautista estará arropado por algunas de las figuras más destacadas del tenis castellonense en los actos de despedida que protagonizará en diciembre. Uno de ellos será Dani Gimeno, que compartirá con el jugador de Benlloc las dos citas organizadas para rendirle homenaje tras su trayectoria profesional: la Gala del Tenis, el martes 15 de diciembre en el Paraninfo de la UJI, y el partido de exhibición del sábado 19 en las instalaciones de La Plana Sport.

Gimeno, que llegó a ocupar el puesto 48 del ranking mundial, fue uno de los referentes internacionales de su generación desde su etapa júnior. Durante su carrera conquistó un título ATP y sumó otros 14 trofeos en el circuito Challenger, consolidándose como uno de los tenistas más destacados surgidos de la provincia.

En la actualidad, es cofundador y entrenador de GTennis Academy, un proyecto ubicado en la Comunidad Valenciana que combina la formación académica con el entrenamiento deportivo de alto rendimiento para jugadores de los circuitos ATP y WTA.

Además, en los últimos años ha mantenido una estrecha vinculación profesional con Roberto Bautista. Gimeno ha colaborado en su preparación técnica junto a Pepe Vendrell y ha formado parte de su equipo de trabajo, integrado también por preparadores físicos, fisioterapeutas y especialistas en psicología deportiva.

La presencia de Gimeno será uno de los atractivos de una semana especialmente significativa para Bautista, que tendrá la oportunidad de despedirse del tenis en casa, rodeado de familiares, amigos, aficionados y numerosos profesionales que han acompañado su carrera.

Doble homenaje

La programación contempla dos grandes acontecimientos. El primero tendrá lugar el martes 15 de diciembre con la Gala del Tenis, que incluirá el homenaje al jugador de Benlloc, entregas de premios, actuaciones y diferentes sorpresas. Cuatro días después, el sábado 19, llegará el turno de la pista, con un partido de exhibición entre Roberto Bautista y el croata Marin Cilic, dos jugadores de trayectoria internacional.

La organización, encabezada por Tenis Drive Academy y La Plana Sport Castellón, trabaja en los últimos preparativos de ambas citas. Las entradas para el encuentro de exhibición ya están disponibles en distintos puntos de venta, entre ellos las propias instalaciones de La Plana Sport. El precio general es de 14 euros, mientras que los federados de tenis podrán adquirirlas por 12 euros.