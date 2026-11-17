El Villarreal busca fórmulas para recuperar su eficacia ofensiva y Tani Oluwaseyi ha aprovechado el parón internacional para presentar sus credenciales. El delantero canadiense ha firmado tres goles con su selección durante esta ventana FIFA, un rendimiento que le permite ganar argumentos para reclamar un papel más importante en los planes de Iñigo Pérez.

La falta de acierto ante la portería rival se ha convertido en uno de los principales problemas del conjunto amarillo en lo que va de temporada. El equipo genera situaciones de peligro, pero no está encontrando la contundencia necesaria para traducirlas en goles y dar continuidad a sus registros ofensivos.

En ese escenario, Oluwaseyi emerge como una alternativa a tener muy en cuenta. El atacante ha demostrado con Canadá que atraviesa un buen momento de cara a puerta y ahora tratará de trasladar esa inspiración al Villarreal. Sus tres tantos suponen un importante refuerzo anímico y una carta de presentación para ganarse más protagonismo a su regreso.

Hasta ahora, los números de los principales referentes ofensivos del equipo están lejos de las expectativas. Los tres goles de Mikautadze, los dos de Gerard Moreno y el único tanto de Ayoze reflejan las dificultades que está teniendo la delantera amarilla para asumir la responsabilidad goleadora.

Oluwaseyi ha tenido que hacerse un hueco en una línea de ataque con competencia y alternativas de nivel, pero su rendimiento internacional puede cambiar su situación. Su potencia física, su capacidad para explotar los espacios y su presencia dentro del área ofrecen recursos diferentes a los del resto de atacantes. Cualidades que pueden resultar especialmente valiosas para un Villarreal que necesita encontrar soluciones de cara a puerta en un tramo de temporada que se presenta decisivo.