Camara vuelve para reforzar el ataque del Castellón

Ousmane Camara está de vuelta. El delantero guineano será la principal novedad en la convocatoria del Castellón para visitar al Valladolid en el José Zorrilla, después de perderse los cinco últimos encuentros ligueros por lesión. El atacante ha completado con normalidad los entrenamientos de esta semana y está preparado para volver a ponerse a disposición de Pablo Hernández. «Ya ha completado una semana normal y está disponible», confirmó el técnico albinegro.

Su regreso supone una buena noticia para un equipo que ha tenido que buscar alternativas ofensivas durante su ausencia. De hecho, los números reflejan la importancia que había adquirido el delantero en el arranque de temporada. Con Camara sobre el césped, el Castellón firmó un espectacular balance de seis victorias y un empate en las siete primeras jornadas, sumando 19 de los 21 puntos disputados. Además, anotó 14 goles y encajó únicamente dos.

La estadística cambia en los cinco partidos de Liga que ha disputado el equipo sin el guineano. En ese periodo, los orelluts han conseguido dos triunfos, dos empates y una derrota, con ocho puntos de 15 posibles. El conjunto albinegro ha mantenido su capacidad goleadora, con nueve tantos, aunque su rendimiento en cuanto a resultados ha sido inferior.

Camara, que acumulaba cuatro goles y una asistencia en sus siete apariciones ligueras, podría tener que esperar su oportunidad desde el banquillo. Después de mes y medio alejado de la competición, lo más probable es que Pablo Hernández gestione sus minutos y le dé entrada progresivamente si las circunstancias del encuentro lo permiten. Su última participación se remonta al 28 de septiembre, cuando disputó 81 minutos en la victoria por 0-2 frente al Leganés.

Quien todavía tendrá que esperar para regresar es Fran Castillo. El futbolista continúa al margen del grupo, aunque su evolución es positiva. «Ya tiene mejores sensaciones y está dando pasos adelante en su recuperación», explicó el entrenador del Castellón.