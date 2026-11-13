Pablo Hernández: “El mejor homenaje a Demi es luchar por el ascenso”

El entrenador del CD Castellón, Pablo Hernández, compareció este viernes en una emotiva rueda de prensa. El técnico consideró que la mejor forma de recordar a Jesús de Miguel, fallecido hace diez días durante el encuentro que disputaba con el Tenerife tras recibir un fuerte golpe, es cumplir el objetivo deportivo que persigue el equipo: luchar por el ascenso a Primera División.

«No hay mejor manera de rendirle homenaje que luchar por nuestro objetivo», afirmó el técnico albinegro, que compartió vestuario con el delantero durante la última media temporada de este como futbolista del Castellón.

Hernández reconoció que la plantilla todavía atraviesa «días duros» después de una semana especialmente complicada. Una situación que llevó al club a solicitar el aplazamiento del partido frente al Eibar. «Pedimos a LaLiga que suspendiera el encuentro porque la gente no iba a estar preparada mentalmente para jugar», explicó.

El técnico entiende que lo sucedido debe convertirse también en un estímulo para el equipo. «Es un aliciente más para competir. Conseguir el objetivo que se ha marcado el club será el mejor homenaje para él y su familia», indicó. Además, recordó la enorme aportación del delantero: «Poder alcanzar esa meta es, en gran parte, gracias a él, porque dio mucho con sus goles y asistencias y también aportó muchísimo a nivel personal a mucha gente».

GANAS DE VOLVER A GANAR

Al margen del componente emocional, el Castellón afronta la visita al Valladolid con la intención de recuperar su mejor versión y sumar tres puntos. «Vamos con muchas ganas de sacar la victoria», aseguró Pablo Hernández. El preparador explicó que el equipo ha intentado recuperar la normalidad durante la semana y centrarse de nuevo en la competición después de unos días especialmente difíciles. «Hemos tratado de mentalizarnos para volver a competir ante un rival que llega en un buen momento», apuntó.

Sobre el conjunto vallisoletano, destacó su buen momento de forma, después de encadenar dos victorias importantes. «Está en una buena dinámica y ha encontrado un sistema que le está funcionando. Tiene futbolistas de mucha calidad, jugadores con facilidad para ver puerta y también es peligroso a balón parado», advirtió.

El empate frente al Burgos en la última jornada dejó al Castellón con ganas de recuperar las sensaciones que había mostrado en sus anteriores triunfos. «Queremos volver a encontrar esas sensaciones», reconoció.

Pese a ello, Hernández puso en valor el rendimiento de su equipo lejos de Castalia, donde ha conseguido cinco victorias en los siete encuentros disputados. «Los resultados fuera de casa están siendo muy positivos. Intentamos imponer nuestro estilo y ser nosotros mismos tanto en casa como a domicilio», explicó. El entrenador recordó, además, la importancia de mantener esa regularidad para seguir en la zona alta: «Si no consigues buenos resultados fuera de casa, es difícil estar arriba».