Roig reafirma su apuesta por Iñigo Pérez

La victoria del pasado fin de semana ante el Getafe fue liberadora para el Villarreal. Los amarillos llegaban de su semana más difícil tras la dura derrota ante el Espanyol y la goleada ante el PSG. Pese a ello el presidente Fernando Roig se muestra convencido de la apuesta a largo plazo realizada por el técnico, Iñigo Perez: “Todos estamos animados, con ganas , y por eso llevamos 27 años en primera y 18 en Europa. Hemos apostado por un proyecto muy bueno y espero y confío que los resultados sean buenos”

El mandatario valenciano afirmó que el último partido no era una examen en exclusiva para el técnico navarro, toda vez que reconoció que están pasando por un momento complicado: “No era un reválida para Iñigo, sino para todo el equipo. Llegaremos a un buen sitio y los que ahora pitan luego aplaudirán y dirán que no han pitado en la vida. En los momentos difíciles, y ahora lo es, es cuando hay que apoyar”

Fernando Roig: Hemos apostado por un proyecto muy bueno y espero y confío que los resultados sean buenos

Su efusiva celebración ante el Getafe

De la misma forma hizo referencia a la cifra de 1000 partidos en Primera que firmó su equipo este pasado fin de semana y la efusiva celebración que protagonizó en el palco tras la reciente victoria ante el Getafe: “Mil partidos son muchos, es una gran satisfacción y más poder celebrarlo con una victoria tan importante. Tras la semana que hemos pasado era para estar muy contentos. Hay que animar a todo el equipo. Ya tenemos 15 puntos que nos acercan al primer objetivo que es salvar la categoría. Luego ya llegará lo demás”, comentó

También se refirió a la importancia de los próximos partidos de Liga de Campeones que su equipo disputará tras el parón ante Slavia de Praga y Sabah, en los que seguramente se jueguen la clasificación: “ En la Champions hay que sacar los máximos puntos posibles. De momento ya tenemos el triple de puntos que la temporada pasada, pero ahora tenemos que conseguir todos los que podamos”