La ventana FIFA privará al Castellón de tres piezas en Valladolid

El Castellón afrontará su próximo compromiso liguero, en Valladolid, con tres bajas por compromisos internacionales: Maty Orozco, Rodrigo Rego y Amir Saipi. Los tres futbolistas vuelven a ser reclamados por sus respectivas selecciones, después de haber participado también en la primera ventana FIFA de la temporada, hace mes y medio.

En el caso de Orozco, su ausencia estaba asegurada igualmente por la sanción derivada de la expulsión ante el Burgos. El centrocampista colombiano disputará dos encuentros amistosos frente a Chile, los días 13 y 17 de noviembre, en su segunda convocatoria con la selección absoluta. Por su parte, Rego participará con Portugal sub-21 en dos amistosos ante Inglaterra y Noruega, mientras que Saipi afrontará con Kosovo dos partidos de la Liga de Naciones: el 14 frente a Israel y el 17 ante Irlanda.

Estas ausencias obligarán a introducir, como mínimo, una modificación en el once inicial que presente el Castellón en el José Zorrilla. La principal incógnita está en quién ocupará junto a Diego Barri una de las plazas del doble pivote. Álvaro Martín y Jari Vlak parten como las alternativas para cubrir ese puesto.

La nota positiva podría llegar con el regreso de Ousmane Camara. El atacante, uno de los futbolistas importantes de la plantilla albinegra, tiene opciones de volver a una convocatoria después de permanecer alrededor de un mes y medio apartado de la competición por lesión.