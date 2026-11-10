Carlos Romero quiere reencontrarse con su versión de la pasada temporada

En Vila-real había muchas esperanzas depositadas en el regreso de Carlos Romero este pasado verano. El canterano volvía al equipo tras una fructífera cesión de dos temporadas en el Espanyol, donde destacó como uno de los mejores laterales de La Liga, pero la realidad es que de momento no ha alcanzado el nivel que demostró con los “pericos” . El futbolista es consciente de ello y espera que su gol de esta pasada jornada sirva de punto de inflexión para su temporada.

El lateral de Torrent ha vuelto a vestir de amarillo esta campaña tras firmar un curso espectacular en el que disputó 36 partidos y anotó seis tantos con el cuadro catalán. Este fin de semana regresó a la titularidad y su gol puso la rúbrica a una victoria muy importante para su equipo: “El gol lo venía buscando, la verdad es que he tenido ocasiones, pero no las he podido meter. Creo que me tiene que dar mucha confianza. Sé el nivel que tengo, el año pasado lo demostré con las cifras que hice y la verdad es que quiero volver a ese nivel. Sé que tengo mucho fútbol para dar, para hacer grande al Villarreal y ojalá que pueda mantenerlo”

Carlos Romero: Sé el nivel que tengo, el año pasado lo demostré con las cifras que hice y la verdad es que quiero volver a ese nivel.

Romero reconoce que no está siendo el inicio de temporada soñado y se exige recuperar su mejor versión: “Creo que me hace falta un poco de continuidad. Es verdad que he tenido dos pequeñas lesiones, que al final no me han permitido sacar mi mejor nivel. Me está costando un poco el principio de temporada el adaptarme, el volver a coger confianza. Pero creo que al final poco a poco se verá la confianza que tiene todo el mundo en mí, las expectativas que tengo y lo que vengo demostrando el año pasado. Tengo que volver a mi nivel” afirma.

Ser más fuertes en casa

La victoria ante el Getafe ha aliviado la situación de un equipo que estaba entrando en una dinámica peligrosa. Pese a ello Romero aseguras que se sienten “cómodos” con la idea de fútbol de Iñigo Pérez: “ Nos sentimos a gusto de la forma en que jugamos, veníamos dominando muchísimos partidos, pero al final, por una cosa u otra siempre se nos escapaban los partidos, nos costaba mucho meter goles y nos metían casi con mirarnos. La realidad es que los puntos, la clasificación y los resultados no acompañaba al juego que a veces teníamos”

Para el defensa amarillo, debe ser clave recuperar la seguridad como locales: “Hay que hacerse fuertes en casa. Al final cuando vas de visitante a cualquier campo es muy difícil ganar. En casa tenemos que ganar para estar donde queremos”