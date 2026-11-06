Iñigo Pérez: "No tengo una presión añadida por el escenario actual"

El técnico del Villarreal afronta, frente al Getafe, un partido que puede ser importante de cara a su futuro en el banquillo amarillo. Sin embargo, el navarro afirma no sentir una responsabilidad extra, según ha comentado en rueda de prensa.

"No tengo una presión añadida a la presión que, desde el día uno en el que soy entrenador me autoimpongo, que es muy alta. Es la más alta que permite mi cuerpo o mi organismo. Entonces, es exactamente la misma responsabilidad con el club, con la idea que han tenido. No tengo una presión añadida por el escenario actual, sigue siendo la misma", ha señalado.

Iñigo Pérez asegura que no ha habido cambio en el trato recibido por la directiva. "Desde que he llegado aquí he notado una cercanía extraña en este mundo de élite, en este mundo en el que el resultado es lo que nos marca absolutamente a todos y que sabemos que es lo primero para poder proseguir o para no seguir. No he notado ni un ápice de cambio en su cercanía, en su forma de hablar, en su confianza, en su cariño y afecto en un día tan difícil como el otro día, más allá de cualquier otra conversación que se dé que yo no puedo controlar".

El preparador amarillo espera recuperar sensaciones ante el Getafe después de la derrota aplastante sufrida en la Champions. "El partido del otro día contra el PSG puede suceder. Lo que a uno le deja un sinsabor es la forma en la que se produce, porque no es lo que queremos ser. Por tanto, utilizar las dos derrotas anteriores como energía, como impulso para lo que viene, es la clave para conseguir los puntos con Getafe", ha indicado.