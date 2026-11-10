Villarreal: Las lesiones y las selecciones dejan en cuadro a Iñigo

El entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez, afronta las próximas dos semanas de parón liguero con lo justo para poder trabajar en el día a día del Villarreal. Entre la enfermería y la desbandada de jugadores que viajan con sus selecciones, el técnico apenas contará con nueve futbolistas del primer equipo (tres de ellos, porteros) para preparar el exigente calendario que se le viene encima.

En total, el conjunto groguet acumula 15 bajas que vacían prácticamente por completo la ciudad deportiva. Por un lado, el cuerpo técnico está pendiente de la evolución de cuatro futbolistas lesionados: Juan Foyth, Alassane Diatta, Ilias Akhomach y Gerard Moreno, con la esperanza de que alguno de ellos pueda ir recuperándose a lo largo de estos días.

Por otro lado, el 'virus FIFA' golpea con fuerza al club, que pierde a 11 futbolistas internacionales convocados por sus respectivas selecciones: George Mikautadze, Alex Freeman, Santiago Mouriño, Carlos Maciá, Pape Gueye, Logan Costa, Nicolás Pepe, Tajon Buchanan, Tani Oluwaseyi, Nathan Saliba y Renato Veiga.

Con este panorama, Íñigo Pérez solo tendrá a su disposición a un reducido grupo de supervivientes compuesto por los porteros Peter Gulácsi, Luiz Júnior y Rubén Gómez; los defensas Pau Navarro, Sergi Cardona y Carlos Romero; los centrocampistas Santi Comesaña y Alberto Moleiro; y el delantero Ayoze Pérez. Una situación bajo mínimos que obligará al entrenador a tirar de cantera para completar las sesiones de trabajo.