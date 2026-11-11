El Villarreal refuerza su apuesta social con una inversión de 750.000 euros para Endavant

El Villarreal mantiene firme su compromiso con la sociedad castellonense a través de Endavant. El club celebró este martes una nueva edición de la gala anual de su programa de responsabilidad social y sostenibilidad, un encuentro que reunió a cerca de 500 invitados en el Paranimf de la Universitat Jaume I.

La entidad ha invertido esta temporada un total de 750.000 euros en una iniciativa que, después de más de 20 años de recorrido, presta apoyo a 90 asociaciones, dos universidades, un instituto, 29 clubes deportivos y 21 deportistas. Endavant también promueve 200 actividades destinadas a miles de niños y respalda 11 competiciones que reúnen a unos 20.000 participantes.

El acto estuvo marcado por los reconocimientos, las actuaciones y diferentes momentos de emoción, además de contar con una destacada presencia institucional, deportiva y social. Entre los asistentes se encontraban el presidente del club, Fernando Roig, y los capitanes del primer equipo, Gerard Moreno y Sergi Cardona.

Homenaje a Roberto Bautista

Bautista es felicitado por Fernando Roig | Villarreal CF

Uno de los momentos más especiales de la velada tuvo como protagonista a Roberto Bautista. El tenista castellonense, uno de los grandes referentes de Endavant Esports, recibió un reconocimiento por su trayectoria tras poner fin a su carrera profesional en 2026. Fernando Roig le hizo entrega de un azulejo conmemorativo, siguiendo la tradición del Passeig Groc.

El máximo dirigente amarillo fue el encargado de clausurar la gala, agradeciendo el trabajo y la colaboración de todas las entidades y personas implicadas en el proyecto. Roig volvió a poner en valor la importancia de Endavant como herramienta para contribuir al crecimiento social, deportivo y cultural de la provincia de Castellón.