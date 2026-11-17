El CD Castellón se ha convertido en el equipo menos goleado de las principales ligas europeas. Los de Pablo Hernández apenas han recibido cinco tantos en los trece encuentros que han disputado hasta el momento en LaLiga Hypermotion, unos registros que sitúan al conjunto albinegro como una referencia defensiva en el panorama continental.

Buena parte de ese éxito tiene como protagonista a Romain Matthys. El guardameta belga ha conseguido mantener imbatida su portería en ocho de los trece compromisos disputados. Además, en los cinco partidos en los que los castellonenses han encajado algún tanto, nunca han recibido más de uno. Una regularidad que convierte al portero orellut en uno de los guardametas más fiables de Europa.

La fortaleza defensiva está siendo uno de los principales argumentos del equipo de Pablo Hernández para mantenerse en la zona alta de la clasificación. El Castellón ocupa actualmente la segunda posición, a solo dos puntos del Almería, líder de la categoría, aunque los albinegros cuentan con un encuentro pendiente.

Pero el potencial del conjunto castellonense no se limita a su rendimiento atrás. También destaca por su capacidad ofensiva, ya que suma 24 goles y es el tercer equipo más realizador de Segunda División. Una combinación de eficacia en ambas áreas que le sitúa entre los conjuntos más completos del fútbol europeo.

En el panorama continental hay otros equipos que también han encajado únicamente cinco tantos, aunque con menos partidos disputados. Es el caso del Oporto, líder de la liga portuguesa, que ha jugado dos encuentros menos que el Castellón. También presentan esos registros el Arsenal, primero de la Premier League, y el Panathinaikos y el Olympiacos en Grecia, si bien estos tres últimos equipos solo han disputado diez jornadas, tres menos que los albinegros.