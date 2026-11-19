El Castellón ya tiene a todos sus efectivos a las órdenes de Pablo Hernández para preparar el partido de este sábado frente al Eldense después de recuperar a sus internacionales Matías Orozco y Amir Saipi.

Tanto el colombiano como el kosovar se han ejercitado a las órdenes del técnico albinegro después de participar con sus selecciones en la última ventana FIFA y podrán entrar en convocatoria este sábado. Las dudas se centran en los lesionados, Rodrigo Rego, Israel Suero y Fran Castillo.

En la jornada de este fin de semana está apercibido de sanción Alberto Jiménez, que vio la cuarta tarjeta amarilla frente al Valladolid.

Los castellonenses intentarán seguir con su buena dinámica de resultados ante el Eldense y abrir más brecha en la zona de ascenso.