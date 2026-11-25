La mejoría del Castellón respecto a la pasada temporada se refleja con números. El equipo albinegro ha completado un tercio de competición con 33 puntos cosechados, lo que supone un incremento de 14 en relación al mismo periodo del curso pasado.

El equipo de Pablo Hernández ha cosechado este registro gracias a un balance de 10 victorias, tres empates y una derrota y 26 goles a favor y cinco en contra. Hace un año obtuvo un balance de 5-4-5, con 20 tantos a favor y 19 en contra.

Otro de los aspectos en los que ha mejorado notablemente es en su rendimiento a domicilio. Los orelluts lideran los números de visitante en Segunda División con seis victorias, un empate y una derrota.

Este domingo buscarán mantener su racha en el feudo del Mallorca, en el inicio de una serie de cinco partidos frente a rivales directos por el ascenso.